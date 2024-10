Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Zwischen Steinau an der Straße und Schlüchtern-Niederzell (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine 58-jährige Fahrerin erfasste den 31-Jährigen am Samstagabend etwa 500 Meter hinter dem Ortsausgang von Steinau, wie die Polizei mitteilte. Er musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote