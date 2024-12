Remseck am Neckar (dpa/lsw) - Fünf Menschen sind nach ersten Erkenntnissen bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Ludwigsburg verletzt worden. Darunter seien drei Kinder, sagte ein Polizeisprecher. Eines der Kinder habe schwere Verletzungen erlitten. Zwei Erwachsene wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. An dem Unfall auf einer Landstraße bei Remseck am Neckar waren demnach zwei Autos beteiligt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Auch wie es zu dem Zusammenstoß kam, war noch unklar.

