Offenbach (dpa/lhe) - Es wird ein eher trüber und teils stürmischer Tag in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Himmel zeigt sich stark bewölkt bis bedeckt, von Westen her gibt es zeitweise Regen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad. Der Wind weht zunächst schwach aus Süd- bis Südost, am Nachmittag dann stärker aus Südwest. Im Bergland sind stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es den Vorhersagen zufolge bedeckt, von Nord nach Süd ziehen Schauer durch, im höheren Bergland vereinzelt als Schneeregen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 2 Grad. Im Bergland bleibt es teils stürmisch.