Wald-Michelbach (dpa/lhe) - Ein Autofahrer hat in Wald-Michelbach (Landkreis Bergstraße) einen Hund überfahren und ist weitergefahren, ohne sich um das Tier zu kümmern. Der Hund sei am Abend frei gelaufen, als er von dem Pkw erfasst worden sei, teilte die Polizei mit. Demnach wurde das Tier danach erneut von dem Wagen überfahren. Der Hund starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei bat um Zeugenhinweise auf den Fahrer und das Auto.

