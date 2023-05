Informationen:

Für Texas mit seiner reichen Kultur und vielen interessanten Städten lohnt sich eine Reisezeit von mindestens einer Woche. Wer auf einen Barbecue-Roadtrip gehen will, hat neben dem Goldee’s die volle Auswahl.

Einige der besten Barbecues: Franklin Barbecue in Austin - Snow’s BBQ in Lexington - Panther City in Fort Worth - Truth Barbecue in Houston. Wer nicht so gern in der Schlange wartet, für den sind diese Orte aber eher nichts. Reservieren kann man nicht.