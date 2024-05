Tagung Bibelgarten

> Der Freitagabend, 14. Juni, beginnt um 19.30 Uhr mit einer öffentlichen "Oasenzeit" im Bibelgarten und einer anschließenden Begrüßungs- und Kennenlernrunde in der Kirche. Danach stellt Landschaftsarchitektin Bettina Jaugstetter den Leutershäuser Bibelgarten vor.

> Am Samstag, 15. Juni, geht es um 9.30 Uhr zu einer Führung im Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim und in den dortigen Schlosspark mit Heilkräutergarten. Nachmittags gibt es ab 15 Uhr in der evangelischen Kirche Leutershausen Vorträge zu den sieben Arten, Gärten in Zeiten des Klimawandels und "Ein Bild von einem Garten". Ab 17.45 Uhr folgt ein entspannterer Teil mit Lachyoga, offenem Singen, einem Plenum und abends ab 19.30 Uhr eine Lichternacht mit Verkostung im Bibelgarten.

> Den Abschluss macht am Sonntag, 16. Juni, um 10 Uhr, ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche Leutershausen, der auch für die Öffentlichkeit gedacht ist. dani