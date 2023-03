> Die Surfrider Foundation ist eigenen Angaben zufolge eine weltweit aktive, gemeinnützige Organisation, die sich dem Schutz von Seen, Flüssen, Ozeanen, Wellen und Küsten verschrieben hat. Die nächste Putzaktion der Surfrider Baden-Pfalz findet am Samstag, 25. März, ab 14 Uhr am Verbindungskanal im Stadtteil Jungbusch statt. Treffpunkt ist hinter der Popakademie. Unter www.surfriderbadenpfalz.de gibt es weitere Infos zu den Terminen der Gruppe. jami