Sulzbach (dpa/lhe) - Bei der Schlägerei mit Schussabgabe in einem Einkaufszentrum im Main-Taunus-Kreis am Samstag hat es sich um eine private Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gehandelt. Der Streit habe sich im Lieferantenbereich abgespielt, sagte eine Polizeisprecherin in Wiesbaden. Einer der Beteiligten arbeite in einem Ladengeschäft des Main-Taunus-Zentrums.

Der 23-Jährige wurde dort am Samstagnachmittag von einer Gruppe von vier bis fünf Männern aufgesucht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Im Lieferantenbereich sollen die Männer aufeinander eingeschlagen und -getreten haben, ein Beteiligter gab einen Schuss aus einer Gaspistole ab. Insgesamt wurden bei der Auseinandersetzung nach bisherigen Erkenntnissen fünf Menschen verletzt, ein 27-Jähriger erlitt schwere Verletzungen.

Im Rahmen der Fahndung wurden zwei Männer kurzzeitig festgenommen. Die Ermittlungen hinsichtlich des bislang unbekannten Schützen und weiterer Beteiligter dauern an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags.