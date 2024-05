Süden Kreta

Infos:

Anreise: Von Frankfurt fliegen zahlreiche Anbieter in etwas mehr als drei Stunden nach Heraklion. Vor Ort empfiehlt sich ein Mietwagen. Wer in die Berge möchte, sollte einen mit Vierradantrieb nehmen. Achtung: Die meisten Versicherungen gelten nur für befestigte Straßen. Da man in Südkreta gerne mal auf Schotterpisten landet, sollte dies mit dem Autoverleih geklärt werden.

Unterkunft: Das traditionelle ökotouristische Dorf "Thalori" in Kapetaniana liegt knapp 70 Kilometer vom Flughafen Heraklion entfernt. Zimmer gibt es ab 90 Euro pro Nacht, es müssen meist jedoch mindestens zwei Nächte gebucht werden. Die erstmalige Anreise bei Dunkelheit ist nicht zu empfehlen: www.thalori.com/de

Koumasa-Projekt: Wer die Grabung von Prof. Diamantis Panagiotopoulos besuchen und mit ihm die Gegend erkunden möchte, kann sich anmelden unter: dp@zaw.uni-heidelberg.de

Ein individueller Termin wird dann besprochen. Das Angebot besteht von Juni bis Ende September 2024 und ist kostenfrei. Einkäufe bei kleinen, lokalen Produzenten sind willkommen, um die Region wirtschaftlich zu stärken.

Weitere Infos: www.unescositesincrete.gr/de/asterousia