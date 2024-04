Stimmen zu Verl gegen Sandhausen

> Alexander Ende, Verl-Trainer: "Die Situation vor dem 4:4. Das ist für mich kein Elfmeter. Wir spielen Fußball. Wenn man als Abwehrspieler den Stürmer im Sechzehner nicht mehr berühren darf, haben wir ein Problem. Ein Foul muss so sein, dass der Spieler nicht mehr weiterlaufen kann, ein Foul muss den Spieler zu Fall bringen. Wenn wir dafür Elfmeter pfeifen, erziehen wir unsere Kinder und Jugendlichen dazu, den Kontakt zu suchen und sich hinfallen zu lassen. Heute haben wir davon profitiert. Aber das ist ein Thema, das mich sehr aufregt."

> Jens Keller, Sandhausen-Coach: "Als Schiedsrichter in der 87. Minute einen Elfmeter zu geben, der nicht klar ist – das ist für mich ein Rätsel. Diese Entscheidung ist eine absolute Frechheit. Es muss Gelb für die Schwalbe geben."

> Alexander Fuchs, Sandhausen-Verteidiger: "Der Spielverlauf ist sehr bitter. Wenn wir mit dem Elfmeter das 3:1 machen, ist das Ding zu. Wir schaffen es noch einmal zurückzukommen, hatten eine gute Energie auf dem Platz. Beim Elfmeter weiß ich nicht, was ich anders machen kann. Es gibt keinen Kontakt. Aber am Ende des Tages ist der Schiedsrichter auch nur ein Mensch. Ich will ihm keinen Vorwurf machen, er hat es mit Sicherheit nicht mit Absicht falsch entschieden." ofn