Stimmen vom Waldhof

> Marc Schnatterer, Waldhof-Außenspieler: "Wir haben uns vom direkten Aufstiegsplatz in eine nur noch Jäger-Position gebracht. Wir müssen jetzt auch auswärts stabil sein, wenn wir das nicht schaffen, werden wir für die ersten drei Plätze nicht in Frage kommen. Jetzt gilt es in Saarbrücken ein gutes Gesicht zu zeigen."

> Christian Neidhart, Waldhof-Trainer: "Ich mache keinem Spieler einen Vorwurf, weil ich weiß, was sie unter der Woche durchgemacht haben. Das war wir heute gezeigt haben, war vielleicht einfach das Maximum."

> Tobias Schweinsteiger, Osnabrück-Trainer: "Wir haben sehr souverän gespielt. Gegen den Ball haben wir alles aus dem Spiel genommen. Auch offensiv haben wir einen sehr guten Ball gespielt." rodi