Stimmen SV Waldhof - Viktoria Köln

Stimmen zum Spiel:

> Marco Antwerpen, Waldhof-Trainer: "Die Leistung an sich ist immer das wichtigste. Aber wir brauchen auch das Ergebnis dazu, aber wenn du heute so spielst, musst du zwingend als Sieger vom Platz. Das war ja auch in Freiburg so. Wir lassen so einfach zu viele Punkte liegen."

> Baxter Bahn, Waldhof-Mittelfeldspieler: "Wir müssen das Spiel gewinnen. Es war ein guter Auftritt von uns, aber das nutzt dir nichts. Wir hatten mehr Abschlüsse und haben besser gespielt. Wir hätten die letzten drei Spiele alle gewinnen können." rodi