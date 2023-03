Stimmen MLP Academics Ulm

> Max Ugrai, Academics-Forward: "Es war wieder ein schwieriges Spiel für uns, in dem wir sehr viel richtig gemacht haben. Gut 35 Minuten lang haben wir gut gespielt, auch ohne Eric Washington. Wir haben die Last auf verschiedene Schultern verteilt, sind offensiv und auch defensiv gut gestanden. Am Ende hat Ulm mehr Aggressivität und Intensität gehabt. Sie haben unsere Lücken gefunden und wir konnten leider bei ihren Offensivrebounds nicht mehr dagegenhalten."

> Anton Gavel. Trainer Ulm: "Wir sind mit der falschen Einstellung in die Partie gegangen. Für einen Großteil des Spiels hatten wir defensiv keinen Zugriff. Heidelberg war körperlich um einiges präsenter und wir haben somit zu viele einfache Würfe zugelassen – dies darf uns vor allem ohne ihren Topscorer Washington nicht passieren. Zum Schluss haben wir einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen. In den letzten Spielminuten konnten wir defensiv eine Schippe drauflegen und haben nicht mehr viel zugelassen. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, müssen uns spielerisch in den kommenden Wochen aber weiter steigern.”

> Thomas Klepeisz, Ulmer Guard: "Wir waren im vierten Viertel an den Brettern aggressiver als die Heidelberger. Dadurch konnten wir wichtige Punkte erzielen, die uns Energie für unsere Defensive gegeben haben."