Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem Frauensicherheitspaket will die hessische Landesregierung mehr Opferschutz, eine effektive Verfolgung der Täter und bessere Vorsorge erreichen. "Jede Frau und jedes Mädchen soll sich in unserem Land sicher fühlen", erklärte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in Wiesbaden nach einer Kabinettssitzung. In dem Paket sind unter anderem die geplanten Verschärfungen beim Einsatz elektronischer Fußfesseln verankert. Dadurch sollen Näherungsverbote konsequenter durchgesetzt werden können.

"Frauenschläger müssen die volle Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen", bekräftigte Rhein. "Wir müssen den Sicherheitsbehörden endlich die Möglichkeit geben, gewalttätige Männer bestmöglich zu überwachen." Zu den weiteren Punkten im Frauensicherheitspaket zählen unter anderem die Unterstützung von Frauenhäusern und Frauennotrufen sowie mehr Videoüberwachung von "Angsträumen" - also als unsicher empfundenen öffentlichen Plätzen und Wegen.