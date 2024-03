SV Waldhof Stimmen

> Omer Hanin, Waldhof-Torhüter: "Ich habe solch einen Abstiegskampf auch früher schon erlebt. Ich freue mich, dass wir heute einen Fortschritt machen konnten."

> Baxter Bahn, Waldhof-Mittelfeldspieler: "In solchen Spielen kannst du spielerisch nicht so wirklich glänzen. Letztlich zählen nur die drei Punkte. Somit haben wir aus den letzten drei Partien sieben Punkte geholt. Heute hat das ganze Stadion gelebt. Und genau so kommt man da unten raus."

> Marcel Seegert, Waldhof-Kapitän: "Es geht jetzt in dieser Phase einfach darum, dass wir die nötigen Punkte einfahren. Da muss jeder sein eigenes Ego hinten anstellen." rodi