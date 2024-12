Mainz (dpa/lrs) - Ein 33 Jahre alter Mainzer hat Betrügern Krypto-Währung in Höhe von rund 55.000 Euro geschickt. Der Mann habe eine SMS erhalten, die vermeintlich von seinem Finanzdienstleister gestammt habe, teilte die Polizei mit. Tatsächlich steckten jedoch Betrüger dahinter.

In der Nachricht habe gestanden, dass versucht worden sei, Geld auf ein anderes Konto zu schicken. Der Mann wurde laut Polizei aufgefordert, eine Telefonnummer zu wählen. Er habe dann 30 Minuten mit den Betrügern telefoniert und dabei das Geld auf ein anderes Konto transferiert - laut Betrügern angeblich so lange, bis sein eigenes Konto wieder gesichert sei. Doch stattdessen kommt laut Polizei nun auch der Finanzdienstleister nicht mehr an das Geld heran.