Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Platz zwölf war eine krasse Enttäuschung! Die neue Saison der Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga soll deutlich besser werden. Bis zum Runden-Start sind es noch knapp drei Wochen. In diesen Tagen geht’s ins Trainingslager. Die RNZ bietet einen Überblick über die Vorbereitung.

> Das ist bisher passiert: Viel Bastelarbeit, viele Experimente, viel Schweiß. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze hat sich schon fünfmal der Öffentlichkeit präsentiert. Zunächst gab’s ein 30:30-Unentschieden im ersten Test gegen Aufsteiger SG BBM Bietigheim in Kronau, dann einen deutlichen 31:21-Sieg im Benefizspiel beim Zweitligisten Eulen Ludwigshafen. Vor einer Woche stand in Niedersachsen der Heide-Cup auf dem Programm. Die Bilanz dort: Siege gegen die Dänen von Mors-Thy (32:29) und die Franzosen aus St. Raphaël (42:41), eine Pleite gegen den schwedischen Top-Klub IK Sävehof (31:38) – und damit Platz vier in der Endabrechnung.

> Das ist die Herausforderung: Es fehlen Leistungsträger. Alle sechs Olympia-Fahrer nehmen in der kommenden Saison wichtige Rollen ein. Ohne sie musste Coach Hinze bisher extrem improvisieren. Viele junge Spieler – wie Kreisläufer Valentin Willner oder Außen Cedric Mayer – bekamen deshalb ihre Chance. Der kroatische Top-Neuzugang Ivan Martinovic reiste vor einigen Tagen wieder nach Deutschland und konnte nun zumindest ein paar Trainingseinheiten mit den neuen Kollegen absolvieren. Die deutsche Silber-Delegation um Juri Knorr, David Späth, Sebastian Heymann und Jannik Kohlbacher stößt erst an diesem Montag zum Team. Positiv: Von schlimmeren Verletzungen ist man bisher verschont geblieben. Jon Lindenchrone war zwar im Test gegen die Eulen umgeknickt, gab aber schnell Entwarnung.

> Das steht in dieser Woche an: Trainingslager! Seit diesem Montag sind die Löwen mit dem gesamten Kader ins Felsenland Resort nach Dahn. Dort soll das Team zusammenwachsen. Auf und neben dem Feld. Zum Abschluss der intensiven Tage steht ein Testspiel in der Halle des TV Dahn gegen den Zweitliga-Traditionsverein TV Großwallstadt an (Freitag, 18 Uhr). Dort ist Leutershausens Handball-Ikone Michael Roth Trainer. Nach seiner Not-Operation an der Hüfte wird "Schorle" beim Löwen-Duell aber wahrscheinlich nicht an der Seitenlinie stehen.

> So kann man die Löwen sehen: Die Mannschaft präsentiert sich am 28. August den Fans. Im Vorjahr fand dieses Event noch auf der Bundesgartenschau in Mannheim statt, nun geht’s wieder traditionell in den BGV Lichthof nach Karlsruhe. Die Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm: Musik, Interviews, Autogramme – ab 19.15 Uhr beginnt die Show.

> Das ist der letzte Test: Die Generalprobe steigt dann einen Tag später. Am Donnerstag, 29. August, spielen die Rhein-Neckar Löwen im Rahmen des 120. Geburtstages der TSG Kronau um 19 Uhr gegen Bundesliga-Konkurrent Frisch Auf! Göppingen. Dann wird’s sportlich anspruchsvoll. Und besonders: Mit Abwehr-Kante Ymir Örn Gislason geht es direkt gegen einen Ex-Löwen, außerdem trifft Neuzugang Sebastian Heymann auf seinen alten Klub.

> Dann wird es ernst: In 18 Tagen zählt es. Am 5. September beginnt für die Löwen die neue Bundesliga-Saison. Europäisch spielt man in diesem Jahr nicht. Die Begegnungen in der Liga werden also noch wichtiger. Zum Saison-Auftakt steht direkt der Heimspiel-Knaller in der SAP Arena gegen den Rekordmeister THW Kiel an.