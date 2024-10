Reilingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall im Rhein-Neckar-Kreis ist eine 48 Jahre alte Frau tödlich verletzt worden. Die Frau sei am Nachmittag nach links auf die Gegenspur gekommen und mit einem Kieslaster frontal zusammengestoßen, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht mit. Die 48-Jährige sei noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen.

Nach dem Unfall habe sich in beide Richtungen