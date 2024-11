Dachsenhausen (dpa/lrs) - Ein Überholmanöver einer Autofahrerin in einer Kurve hat einen 58 Jahre alten Mann im Rhein-Lahn-Kreis das Leben gekostet. Sein Wagen stieß am späten Freitagnachmittag frontal mit dem Auto der Frau zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Die Autofahrerin war nach bisherigem Ermittlungsstand auf der L332 in Fahrtrichtung Dachsenhausen unterwegs und wollte in einer Rechtskurve einen Transporter überholen. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug dann mit entgegenkommenden Pkw des 58-Jährigen. Dachsenhausen gehört der Verbandsgemeinde Loreley an.