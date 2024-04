Region Heidelberg. (cm/bmi/lesa/lew/luw) Auch in den baden-württembergischen Orten rund um Heidelberg sind die Bürger am 9. Juni dazu aufgerufen, Gemeinderäte und Kreistag zu wählen. Viele Parteien und Gruppierungen nominieren ihre Kandidaten noch, bei anderen ist dies bereits geschehen.

Die RNZ veröffentlicht zur Kommunalwahl schrittweise die jeweiligen Listen, sofern diese bereits mitgeteilt wurden.

Bammental

> Grüne: Mit Sara Murswieck und dem Zweiten Bürgermeister-Stellvertreter Ulf Höppner führen zwei aktuelle Gemeinderäte die Liste der Grünen für die Kommunalwahl an – Felix Harsdorff und Dominik Simon als die beiden weiteren jetzigen Bürgervertreter kandidieren nicht mehr. Stattdessen folgen Kevin Roth, Jens Flory, Juliane Hinnerichs, Klaus Majenz, Johanna Dunkl, Jannik Barabas, Natalia Kapica, Robert Bittner, Krystyna Hradecky, Christoph Goßler, Christa Kleinbub-Dunkl, Dieter Reihl, Joelle Wernecke, Angelika Eck, Anna Barabas und Stephanie Riecker.

Dossenheim

> Freie Wähler: Alle vier aktuellen Gemeinderäte der Freien Wähler bewerben sich für eine weitere Amtszeit im Gemeinderat. In der Liste folgen auf die beiden Ortsverbandsvorsitzenden Raoul Schulz und Werner Roland mit Elisabeth Schröder, Jule Gramlich und Sebastian Worring drei aktuelle Gemeinderäte sowie folgende Kandidierende: Doris Siebeke, Rico Zimmermann, Birgit Seele, Kai Wachter, Christine Dokter, Michael Doran, Holger Ridinger, Peter Wahl, Michael Becker, Tamara Ridinger, Christian Neustadt, Annette Ripplinger, Markus Bähr, Kurt Wittmann, Jan Dokter, Thomas Becker und Christian Hecker.

Eppelheim

> Grüne: Alle Stadträte der Grünen treten erneut an. Die Liste führen Christa-Balling-Gündling und Hubertus Mauss aus. Auffällig ist, dass sich Frauen und Männer auf der 22-köpfigen Liste stets abwechseln. Auf den weiteren Plätzen folgen Isabel Moreira da Silva, Dennis Niesporek, Anni-Elisa Süß, Martin Gramm, Claudia Grau-Bojunga, Marc Böhmann, Nika Weiss, Dr. Thomas Rink, Katharina Prager, Tobias Distler, Sarah Pflüger, Louis Desmond Efu Nkong, Sandra Waßner, Dr. Christoph Girmond, Dorothea Birkholz, Christoph Barleben, Ersi Xanthopoulos, Stefan Bitenc, Dr. Barbara Hennig und André Müller.

Mauer

> CDU: Mit Heike Kramer, Joachim Schuckert, Rainer Stern, Dr. Rainer Drös und Leonhard Schmitt stellen sich alle aktuellen Gemeinderäte wieder zur Wahl. Außerdem hat die CDU für ihre Liste Amanda Decker, Ruben Heid, Mathias Maier, Dominik Sommer, Armin Budig und Eva-Maria Sommer nominiert.

Neckargemünd

> CDU: Die amtierenden Stadträte Brigitte Oppelt, Dirk Wagner, Philipp Schendzielorz, Markus Meyer und auch Fraktionsvorsitzender Maximilian Bernauer kandidieren wieder. In der Kernstadt treten an Brigitte Oppelt, Dirk Wagner, Philipp Schendzielorz, Sandy Hess, Norbert Sy, Tobias Kuhlmann, Brigitte Reichart-Stallinger, Lennard Rohrer, Georg Ringel, Ulrike Haaf, Mario Hovarth, Uwe Schurig, Heinrich Berg und Paul Oppelt.

Für den Stadtteil Dilsberg kandidieren Andreas Erles, Monika Weinert, Maximilian Bernauer und Patrick Keinert. Für Mückenloch treten Walter Kirchner und Olga Schäfer an und für Waldhilsbach Markus Meyer und Christine Gerold. Für den Ortschaftsrat kandidieren in Dilsberg Andreas Erles, Maximilian Bernauer, Monika Weinert, Kurt Armitter, Philipp Schilling und Sebastian Längerer. Für den Ortschaftsrat Mückenloch treten Walter Kirchner und Olga Schäfer an.

> Grüne: Mit Ilka Schlüchtermann, Selina-Zoe Weber, Nele Welter und der bisherigen Fraktionsvorsitzenden Petra Groesser treten vier der sieben aktuellen Stadträte nicht mehr an. Bei der Nominierungsveranstaltung wurden Andrea Krastel und Adam Zietak auf die Spitzenplätze gewählt. Auf den weiteren Plätzen für die Kernstadt folgen Dr. Anna Haraldsson, Hermino Katzenstein, Julia Wiese, Felix Konrad, Stacey Bode, Thomas Schmitz, Wilma Strothenke, Dr. Peter Kania, Angelika Auer, Jürgen Spohrys, Henriette Stoll und Dr. Jürgen Mahnke.

Ein Novum für die Neckargemünder Grünen ist, dass sie in allen drei Stadtteilen Kandidaten stellen. Für den Stadtteil Dilsberg treten an Hannah Scheibe und Jan Enns, für Waldhilsbach Alexandra Inama-Knäblein und Christian Erles sowie für Mückenloch Esther Jauch und Felix Gaa.

Sandhausen

> SPD: Alle sechs amtierenden Gemeinderäte der Sozialdemokraten treten wieder an. Das Spitzenduo auf der Liste bilden dabei die beiden Vorsitzenden des Ortsvereins, Xenia Rösch und Thorsten Krämer. Auf sie folgen Jürgen Rüttinger, Moritz Konowalczyk, Jonas Scheid, Anja Blum, Christian Konowalczyk, Kosta Kasimatis, Dominik Kuhlmann, Tobias Benz, Lars Kieneck, Manfred Böhler, Ronald Rösch, Jan Stallkamp, Jörg Manske, Jens Dumbeck, Daniel Hamers, Irina Müller, Sandra Reidel, Jochen Köhler, Inge Maaßberg und Thomas Schulze.

> FDP: Bei den Liberalen treten alle vier bisher im Gremium sitzenden Gemeinderäte wieder an. Der Ortsverbandsvorsitzende Michael Kunzmann steht an fünfter Stelle: Heidi Seeger, Georg Diem, Volker Liebetrau, Ernst Klinger, Michael Kunzmann, Roland Seeger, Matthias Schmitt, Kai Bentele, Christina Diem, Manfred Albrecht, Dieter Mattern, Oliver Gutzeit, Michael Engelen, Uwe Köhler, Davide Sorce, Aaliyah Böhler, Björn Geschinski, Christian Berberich, MichaelHarmuth, Michael Schmitt, Ursula Panzer, Bernd Müller.

> GAL: Die Grün-Alternative Liste hat ihre 22 Kandidaten bei ihrem Neujahrsempfang in der ehemaligen Synagoge nominiert. Dabei tritt der bisherige Fraktionssprecher Ralf Lauterbach nicht mehr an. Angeführt wird die Liste von der 2022 zur Ortsvorsitzenden gewählten Petra Weiß; in der Reihenfolge wechseln sich Männer und Frauen ab: Petra Weiß, Lukas Öfele, Beate Würzer, Benjamin Alexander Gutwein, Ingrid Marc-Baier, Philip Weiß, Constanze Kieneck, Rolf Schneider, Andrea Schneider, Oliver Sievi, Irma Grop, Jens Neumann, Steffi Schmidt, Wolfram Pfleiderer-Hatzner, Bärbel Schrieb, Dinah Schrieb, Heike Günther, Michael Weiß, Renate Wolf, Armin Boßerhoff, Cordula Kienle und Sabine Hebbelmann.

Wiesenbach

> Grüne: Die Grünen haben ihre Kandidaten in ihrer Weihnachtssitzung "in gemütlicher Atmosphäre" und einstimmig gewählt, wie der Ortsverbandsvorsitzende Matthias Kliche mitteilt. Demnach treten alle vier bisherigen Räte wieder an: Markus Bühler, Wolfgang Arnold, Matthias Köstle, Regina Köstle, Matthias Kliche, Katharina Kolata, Bernhard Richt, Hanna Lang, Kathrin Drechsel-Nittka, Michel Lang, Karen Maisenbacher, Conny Brandt.

Kreistagswahl

> SPD Sandhausen/Nußloch: Die SPD-Ortsvereine aus Sandhausen und Nußloch stellten eine gemeinsame Liste für die Kreistagswahl auf: Angeführt wird diese von Thorsten Krämer, auf Platz zwei folgt Michael Molitor aus Nußloch. Dahinter stehen Xenia Rösch, Christian Miltner, Thomas Schulze und Christian Weirich.