Er erscheint nach 2018 und 2022 bereits zum dritten Mal auf dem Stimmzettel zur Sportlerwahl im Sportkreis Sinsheim. Die Rede ist von vom RRV Eppingen. Seit vielen Jahren ist der 22-jährige Student und Sportler des Jahres 2018 eine konstante Größe in der deutschen Rollkunstlaufszene. Für seine großen sportlichen Erfolge im Pflichtlaufen – dreimalige Teilnahme an den Europameisterschaften und 2022 erstmalig Deutscher Meister in der Pflicht bei den Senioren – wurde Zoller am Rande der Baden-Württembergischen Meisterschaften im Juni in Freiburg mit der Bronzenen Ehrennadel des Württembergischen Rollsport- und Inlineverbandes (WRIV) ausgezeichnet.

Und auch in diesem Jahr konnte ihm bei der Deutschen Meisterschaft im Pflichtwettbewerb im September in Freiburg und bei den Süddeutschen Meisterschaften im Juli in Hanau keiner das Wasser reichen. Lohn der Mühen war die Nominierung für den Europa-Cup in Bologna. Allerdings kam die Zusage sehr kurzfristig, so dass der Rollkunstsportler seine Teilnahme aus beruflichen Gründen absagen musste, was ihm sehr schwergefallen ist. Mehr als eine Entschädigung war für den Pflicht-Spezialisten die Nominierung vom Deutschen Rollsport- und Inlineverband für den World-Cup vom 20. bis 22. Oktober in Freiburg – ein schönes Erlebnis. 120 Teilnehmer aus 16 Nationen traten bei der WM im Pflichtlaufen an, um die Meister in vier Altersklassen zu küren.

traf bei den Senioren Herren auf starke Läufer aus Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Italien und den USA. Weltmeister wurde der Italiener Luca Innocenti, gefolgt vom brasilianischen Ex-Weltmeister Felipe Werle und Federico Trento. Zwar hatte sich Zoller weiter verbessert, doch schlichen sich kleine Unsauberkeiten bei den Pflichtfiguren ein. Mit dem achten Platz und vielen neuen Erfahrungen ging es von seinem ersten Weltcup wieder zurück, um am Montag an der Hochschule Heilbronn sein Studium der Automotive Engineering Systems aufzunehmen. sb