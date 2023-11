Er ist 22 Jahre alt und wohnt in Sinsheim-Rohrbach. Zudem hat er im vergangenen Jahr seine C-Trainer-Ausbildung abgeschlossen. Die Rede ist vom erfolgreichen Weit- und Dreispringer, der für den TV Eppingen startet.

"Tims Saisonvorbereitung lief etwas holpriger als in den Jahren zuvor, so bremste ihn immer wieder eine Verletzung am Sprungfuß aus", berichtet sein Trainer Martin Löwer. Trotz dieses Handicaps holte Wagner, der an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Lehramt für die Sekundarstufe 1 studiert und derzeit seinen Master macht, im Januar bei den Baden-Württembergischen Hallenmeisterschaften im Sindelfinger Glaspalast mit einer Weite von 14,35 Metern im fünften Versuch trotz zweiwöchiger Krankheitspause den Titel im Dreisprung. Nachdem die Schmerzen nach den Wettkämpfen immer wieder zugenommen hatten, entschloss er sich, in Zukunft auf den Weitsprung zu setzen.

Mit einem neuntägigen Trainingslager bereitete sich der Student im April auf die Freiluftsaison vor. Richtig fit wurde Wagner aber erst Mitte Juni zu den Süddeutschen U23-Meisterschaften in Aichach. Dort erzielte er mit 6,95 Metern seine Saisonbestweite und holte sich die Vizemeisterschaft. Bei widrigen äußeren Bedingungen mit Regen und starkem Gegenwind wurde er Mitte Juli bei den Baden-Württembergischen Leichtathletik-Finals in Walldorf zudem Landesvizemeister im Weitsprung mit 6,77 Metern. Neben dem Studium und eigenen Wettkämpfen trainiert Wagner schon seit einigen Jahren beim TV Sinsheim junge Leichtathleten.