Er ist einer der Wegbereiter des Bogensports im Sportkreis Sinsheim. Vor etwas mehr als 50 Jahren, kurz nach den Olympischen Spielen von 1972 in München, war von dieser Sportart begeistert und warb von seinem Heimatort Steinsfurt ausgehend auch in den Nachbarvereinen für den Bogensport. Dieser Sport, er ließ ihn nicht mehr los.

Ungemein ehrgeizig und zielstrebig versucht er seit über 50 Jahren, das Schießen mit Pfeil und Bogen zu verbessern. "Ich bin damit heute noch nicht fertig. Denn diese Sportart ist so feinfühlig, dass man seine Leistung nur verfeinern und versuchen kann, dem Optimum nahe zu kommen", sagt er auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Laufbahn. Zwei Deutsche Meisterschaften, eine davon gar mit einer neuen nationalen Bestleistung, durfte der 67-Jährige im aktuellen Jahr feiern und somit seine ohnehin stolze Titelsammlung vergrößern.

Zunächst war, der sich nicht nur hobbymäßig dem Bogensport verschrieben hat, sondern auch ein Geschäft für diese Sportart betreibt und als zertifizierter Trainer aktiv ist, auf Kreis-und Verbandsebene tätig. Dann überregional. 2005 durfte er sich erstmals über einen deutschen Meistertitel freuen. Ein tragischer Schicksalsschlag zwang ihn aber zu einer jahrelangen Zwangspause. Aus ihr kam er gestärkt heraus und zählte bald wieder zur deutschen Spitzenklasse. 2022 konnte er sein zweites Gold bei den nationalen Meisterschaften entgegennehmen.

Dann kam 2023 – mit den Höhepunkten bei den Deutschen Hallenmeisterschaften und bei den Titelkämpfen im Freien in Wiesbaden. Plus nationaler Rekord in seiner Meisterschaftsklasse. "Toll gekämpft und verdient gewonnen", gratulierte Bogen-Bundestrainer Robert Hesse und zollte dem Schützen des 1. BSC Sinsheim Respekt, nachdem er ihn im Finalkampf hoch konzentriert und als klaren Sieger (sechs Ringe mehr als sein Finalpartner) erlebt hatte. Auch auf Landesebene blieb der jetzt in Zuzenhausen lebende Littig unbesiegt. app