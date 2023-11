Sie kam, sie sah, sie siegte. Bei ihrer ersten Teilnahme bei der Sportlerwahl 2022 stürmte Clara Antritter (Foto: Brenner) gleich auf Platz eins. Und erfolgreich verlief für die Sprinterin des TV Eppingen auch das Sportjahr 2023. Langersehnter Höhepunkt der Saison war erstmals eine Zeit unter zwölf Sekunden bei den Süddeutschen Meisterschaften der U23 im Juni in Aichach. "Mit dem fünften Platz über 100 Meter in einer Zeit von 11,97 Sekunden war die Freude riesengroß", erinnert sich die 20-jährige Studentin.

Bei den Deutschen Meisterschaften der U23 im Juli in Göttingen belegte Antritter mit einer Zeit von 12,04 Sekunden den zwölften Rang in einem Starterfeld von 29 Athletinnen. "Da konnte ich bei nass-kalten 15 Grad einige höher eingeschätzte Athletinnen hinter mir lassen", blickt die Mühlbacherin zurück. Zu den Baden-Württemberg-Finals der Frauen in Walldorf zum Saisonabschluss reiste sie ohne große Erwartungen – und lief völlig überraschend zweimal neue Bestzeit. Mit 11,92 Sekunden kam auf den zweiten Platz und beendete die Saison verletzungsfrei. Darin liegt der Hauptgrund der Leistungssteigerung: "Ich kam ohne Verletzungen durch, das regelmäßige Training ohne große Unterbrechungen zahlt sich aus."

Die 11er-Zeit hatte sich schon im Trainingslager angedeutet, und das alles trotz Vollzeitstudium der Sportwissenschaften. Bedingt durch das Studium, geht das Trainingspensum momentan weit über die vier Trainingseinheiten in Eppingen hinaus. "Hier lerne ich sämtliche Sportarten kennen, genau darum studiere ich Sport", meint Antritter. Die wichtigsten Wettkämpfe der Hallensaison waren die BW-Finals im Sindelfinger Glaspalast, wo Antritter mit 7,74 Sekunden über die 60 Meter den fünften Platz erreichte. Exakt die gleiche Zeit reichte bei den süddeutschen Hallenwettkämpfen für den elften Rang. Nicht nur im Einzel, auch mit der Staffel verlief die Saison sehr erfolgreich. "Wir sind mit unseren Trainern Peter Bergdolt und Martin Löwer schon eine ziemlich coole Truppe", sagt . sb