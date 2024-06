> Ab 10 Uhr Come Together, Informationsstände, Testmöglichkeiten Räder/E-Bikes, Zubehör, Vorträge, Fahrradcodieraktion, Helmberatung, Sicherheit/Schlösser und Co. mit dem ADFC und der Polizei Baden-Württemberg.

> 12 Uhr: Beginn Akkreditierung (bis 30 Minuten vor Tour-Start) und Nachmeldungen bei "Rad Sport Bergstraße", Hauptstraße 4.

> 15 Uhr: Start der Firmenradtag-Tour Langstrecke.

> 15.30 Uhr: Start der Firmenradtag-Tour Kurzstrecke.

> Anschließend Ausklang "After-Bike-Party", Hof "Rad Sport Bergstraße".