> Am Freitag, 25. August, startet die "Widda Kerwe" um 16 Uhr, die offizielle Eröffnung folgt um 18 Uhr mit einem Fassanstich durch einen Gemeindevertreter. Bürgermeister Ralf Gänshirt weilt da im bereits gebuchten Urlaub, wie er bedauerte. Ab 20 Uhr steigt eine Party mit DJ Dennis.

> Am Samstag, 26. August, geht’s um 13 Uhr los. Von 16 bis 18 Uhr gehört die Kerwe mit dem Kindernachmittag den jungen Gästen. Am Abend sorgt bei der Sommerparty ab 20 Uhr noch einmal DJ Dennis für Stimmung.

> Am Sonntag, 27. August, beginnt die Kerwe um 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Dazu spielt die Trachtenkapelle Katholische Kirchenmusik (KKM) Ober-Abtsteinbach auf. Am Nachmittag bieten die Landfrauen Großsachsen Kaffee und Kuchen an. Im Vergnügungspark unterhält um 15 und 17 Uhr ein Kasperletheater des Schaustellerbetriebs die jungen Besucher.

> Am Montag, 28. August, hat der Vergnügungspark von 14 bis 19 Uhr weiter geöffnet und lädt zum Familientag. vkn