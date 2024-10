Eschwege (dpa/lhe) - In Witzenhausen soll eine 49 Jahre alte Frau mit einem Messer auf einen 62-jährigen Bekannten eingestochen haben. Sie kam am Montag in Untersuchungshaft, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kassel am Dienstag gemeinsam mitteilten. Demnach soll die Frau den Mann bereits in der Nacht zum Sonntag in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus angegriffen haben.

Den Angaben zufolge konnte das Opfer trotz der Stichverletzungen aus seiner Wohnung entkommen und in einen nahegelegenen Unterhaltungsbetrieb fliehen. Passanten seien dort auf den Mann aufmerksam geworden und hätten die Rettungskräfte alarmiert. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort sei der 62-Jährige mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Tatverdächtige, die laut Mitteilung zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Alkoholeinfluss stand, sei noch in der Nähe des Tatorts widerstandslos festgenommen worden. Die Kripo in Eschwege ermittelte nun zu den genauen Hintergründen der Tat. Sie seien am ehesten im privaten Bereich zu suchen, da sich beide Beteiligte schon seit Längerem kannten, hieß es. Die 49-Jährige habe sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.