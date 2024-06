Tipps, Links, Praktisches:

Das Reiseziel: Das Cabo de São Vicente bildet den südwestlichsten Punkt des Festlandes von Europa. Es gehört zur Algarve, der südlichsten Region Portugals.

Anreise: Flüge gehen von den meisten deutschen Flughäfen direkt nach Faro, der Hauptstadt der Algarve, oder mit einem kurzen Zwischenstopp in Lissabon.

Beste Reisezeit: Selten fallen die Temperaturen unter 10 Grad Celsius, angenehm warm wird es meist ab April mit über zehn Sonnenstunden am Tag. In Juli und August ist es in der Regel sehr heiß, im Oktober wieder angenehmer.

Die Bratwurstbude: Auf www.letztebratwurst.com hat das Ehepaar Wolfgang und Petra Bald neben der Geschichte ihrer Imbissbude unter anderem auch Infos zu touristischen Highlights der Gegend zusammengetragen.

Weitere Auskünfte: www.visitportugal.com