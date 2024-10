Weißenthurm (dpa/lrs) - Ein zunächst unbekannter Mann hat in einem Discounter in Weißenthurm (Landkreis Mayen-Koblenz) einen Mitarbeiter bedroht. Derzeit seien "Spezialkräfte" im Einsatz, nach dem Mann werde gefahndet, teilte ein Sprecher der Polizei Koblenz mit. Demnach sei ein Streit in dem Discounter ausgebrochen. Der Verdächtige sei vermutlich mit einem E-Scooter unterwegs. Weitere

