Zell-Merl (dpa/lrs) - Ein bewaffneter Mann soll seine verletzte Partnerin im Landkreis Cochem-Zell laut schreiend auf offener Straße verfolgt haben - die Polizei nahm ihn fest. Wie die Behörde mitteilte, riefen Mitarbeiter eines Bauhofs in Zell-Merl den Notruf am Mittwochmorgen. Sie hätten zudem die Frau in einer nahegelegenen Wohnung in Sicherheit gebracht. Die 32-Jährige wurde von Rettungskräften medizinisch versorgt.

Der Verfolger konnte anschließend mit Hilfe von Zeugen in einiger Entfernung ausfindig gemacht werden. Zunächst habe er die Fragen der Beamten beantwortet, dann allerdings ein Küchenmesser aus seinem Hosenbund gezogen. Die Beamten zogen ihrerseits ihre Dienstwaffen, brachten den 39-Jährigen zu Boden und nahmen ihn vorläufig fest.

Angaben zu den Verletzungen der Frau machte die Polizei nicht, auch die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.