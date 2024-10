Mannheim (dpa/lsw) - Zwei Wochen nach dem Fund einer getöteten Frau nahe der Mannheimer Pferderennbahn ist ein weiterer Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge wurde der 36 Jahre alte Mann am Sonntag in einem Wohnhaus im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen festgenommen. Er stehe im Verdacht der versuchten Strafvereitelung, hieß es. Warum der zunächst Flüchtige dort festgenommen wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht mit.

Der Mann soll den Leichnam des 51 Jahre alten Opfers in ein Waldstück nahe der Pferderennbahn gebracht haben, um diesen zu verstecken und eine Bestrafung seiner Freundin zu verhindern. Wie genau er die Leiche dorthin gebracht haben soll, teilte eine Polizeisprecherin nicht mit.

Die Freundin des Verdächtigen sitzt seit knapp zwei Wochen in Untersuchungshaft. Die 37-Jährige soll ihre frühere Mitbewohnerin getötet haben, die Ermittler gehen von Totschlag aus. Zum Motiv und dem mutmaßlichen Tathergang machte eine Polizeisprecherin weiter keine Angaben.