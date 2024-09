Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat die Bundesregierung aufgefordert, das Rentenpaket auf den Weg zu bringen und die anderen Aufgaben anzugehen. "Ich wünsche mir, dass in Berlin die Ampel wieder zu Kräften kommt", sagte Schweitzer beim außerordentlichen Parteitag der SPD in Mainz. Die Koalition im Bund habe noch "so viel vor der Brust".

