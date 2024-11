Wiesbaden (dpa) - Die ehemalige Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will die Hessen-FDP als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf führen. Laut Medienberichten strebt die FDP-Landesvorsitzende Platz 1 der Landesliste an.

Stark-Watzinger gehört seit 2017 dem Bundestag an. 2021 wurde sie Bundesbildungsministerin und hatte das Amt inne, bis vor wenigen Tagen die Ampel-Koalition zerbrach.

Die 56-Jährige ist seit 2021 Landesvorsitzende der hessischen FDP. Die Freien Demokraten wollen bei einem Parteitag am 23. und 24. November in Wetzlar ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen.