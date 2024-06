Osterburken. (pol/sake) Ein 28-jähriger Mann erlitt bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 tödliche Verletzungen. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann war mit seinem SEAT Ibiza gegen 4.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg in Richtung Würzburg auf dem linken Fahrtstreifen unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er auf die rechte Spur und fuhr mit seinem Auto von hinten unter einen dort fahrenden Sattelzug mit Auflieger. Der 28-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Fahrbahn musste bis 9.30 Uhr gesperrt werden.