Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall in Heidelberg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Wagen stießen am Sonntagabend an einer Kreuzung so heftig zusammen, dass der Beifahrer des einen Fahrzeugs nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer sowie die beiden Insassen des anderen Autos wurden demnach ins Krankenhaus gebracht, sind aber nicht in Lebensgefahr. Nähere

