> Anreise: Flüge nach New Orleans gibt es beispielsweise ab Frankfurt. Meist mit einem Zwischenstopp verbunden, dauern die rund 15 Stunden.

> Einreise: Für die Einreise in die USA wird ein Esta-Visum benötigt. Das lässt sich online beantragen.

> Klima: Die beste Reisezeit ist April, Mai, Juni und Oktober, dann liegen die Höchsttemperaturen knapp unter 30 Grad Celsius. Der Juli ist mit über 30 Grad und einer stets hohen Luftfeuchtigkeit extrem heiß.

> Essen & Trinken: Das Essen in New Orleans ist so bunt wie seine Einheimischen. Ein beliebtes Gericht ist Jambalaya, eine Mischung aus Hähnchen, Meeresfrüchten und Gemüse mit Reis. Es gibt aber auch US-amerikanische Klassiker wie Burger und Pancakes.

> Vor Ort: New Orleans ist vor allem bekannt für seine Musikszene, ein lebendiges Nachtleben und die Liebe zum Übernatürlichen. Geister- und Vampirtouren ziehen jeden Abend in Scharen durch das French Quarter. Wer noch tiefer in die Welt der Vampire eintauchen möchte, kann die Boutique du Vampyre im French Quarter besuchen oder Cocktails aus Blutkonserven im Vampire Café genießen.

> Unterwegs: Zur Fortbewegung eignet sich Uber am besten, viele Highlights sind auch zu Fuß erreichbar. Es gibt außerdem eine Straßenbahn, die seit 1835 unterwegs ist und sich mit dem Titel der ältesten Straßenbahn der Welt schmücken darf.

> Weitere Infos: https://www.neworleans.de , www.neworleans.com/listing/strange-true-tours/34568/