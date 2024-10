Cölbe (dpa/lhe) - Ein Lastwagen steckt zwischen Häusern in einer mittelhessischen Gemeinde im Landkreis Marburg-Biedenkop fest. Der 25 Jahre alte Fahrer hat sich in einer sogenannten Y-Kurve in Cölbe festgefahren, teilte die Polizei mit. Beim Rangieren sei das Fahrzeug zwischen Haus und Hausdach eingeklemmt worden und habe dieses beschädigt. Der Fahrer sowie Anwohner seien nicht verletzt worden.

Der Fahrer habe sich verfahren und sich von seinem Navigationssystem fehlleiten lassen, sagte ein Sprecher. Nachdem er zunächst gegen einen Zaun gefahren sei, habe der 25-Jährige die Polizei gerufen. "Momentan besteht die Gefahr, dass wir, wenn wir versuchen, den heraus zu rangieren, dass er dann dieses Dach oder das Haus beschädigt", sagte ein Sprecher.

Da es nicht ausreichend Straßenbeleuchtung in dem Ort gebe, werde gewartet, bis es hell wird, um den Lkw herauszubekommen. Laut Sprecher müsse das Vorgehen auch mit der Firma des Lastwagenfahrers besprochen werden. Denn die Stromaggregate, die im Lastwagen liegen, müssten entladen werden, um das Fahrzeug zu entlasten. Dann müsse geschaut werden, wie das Fahrzeug herausgezogen werde. Wahrscheinlich sei dafür ein Abschleppdienst nötig. "Aber das wird sicherlich nicht leicht werden."

Die Stelle werde derzeit von der Polizei abgesichert. Über die Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.