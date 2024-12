Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Trainer Dino Toppmöller hat die Spieler von Eintracht Frankfurt vor dem Spiel gegen den FC Augsburg gestärkt und ihnen Selbstvertrauen nach dem Pokal-Aus mitgegeben. "Es ist wichtig für uns, dass wir jetzt im Falle dieser bitteren Niederlage trotzdem mit breiter Brust auflaufen, weil wir uns bewusst sind, dass wir bisher eine herausragende Saison spielen. Das wollen wir am Samstag untermauern", sagte der Coach.

In der Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sollen die Augsburger den Frust der Hessen nach dem 0:3 in Leipzig zu spüren bekommen. "Wir wollen eine Reaktion zeigen. Und ich bin mir sicher, dass wir eine Reaktion zeigen werden", sagte Toppmöller. Die soll auch speziell für die Fans sein. "Wir wollen nachher vor der Kurve stehen und zusammen feiern", sagte Toppmöller.

Bock darauf, Spiel zu gewinnen

Für die Aufarbeitung der Niederlage und eine große inhaltliche Analyse blieb Toppmöller kaum Zeit. In einzelnen Gesprächen habe er eine "Jetzt-erst-recht-Mentalität" gespürt. Am Ende gehe es darum, diese auch auf den Platz zu transportieren, sagte er. Überbewerten will er die Pleite im Pokal-Achtelfinale nicht. Stattdessen verwies er auf die bisher starke Saison. "Dass wir auf dem zweiten Platz stehen, ist außergewöhnlich. Wir wollen jetzt wieder das andere Gesicht zeigen", sagte Toppmöller.

Entsprechend schnell lag der Fokus auf der kommenden Bundesliga-Partie. "Damit hatten wir genug zu tun", sagte Toppmöller. Das Augsburger Team schätzt er für dessen disziplinierte Verteidigung und den klaren Plan in allen Spielphasen. Darauf sei seine Mannschaft vorbereitet. Ausreden lässt er deshalb nicht gelten. "Wir sind der Favorit. Ich bin mir sicher, dass wir eine richtig gute Mannschaft von uns sehen werden, die Bock hat, dieses Spiel zu gewinnen", sagte der 44-Jährige.

Theate fit, Larsson verletzt, Koch fraglich

Personell wird und muss Toppmöller wohl einige Korrekturen vornehmen. Auf jeden Fall wird der im Pokal gesperrte und zuletzt auch verletzte Arthur Theate in die Abwehr zurückkehren. "Er ist für jeden Trainer ein Traum in Sachen Mentalität und Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zustellen", sagte Toppmöller. Theate hatte sich in der Vorwoche einen Außenbandriss zugezogen. Ein gutes Tape und eine Schmerztablette würden helfen, dass er spielen könne, sagte Toppmöller.

Verzichten muss der Coach definitiv auf Mittelfeldstratege Hugo Larsson. Der Schwede klagte bereits vor dem Pokalspiel über muskuläre Probleme, die einen Einsatz gegen Augsburg unmöglich machen. Für ihn könnte Mahmoud Dahoud in die Startelf rücken. Ein Fragezeichen steht auch hinter dem Einsatz von Abwehrchef Robin Koch. Der Nationalspieler hat in Leipzig einen Schlag auf das Wadenbeinköpfchen bekommen und ist außerdem krank.