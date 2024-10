Mosbach/Sulzbach. (RNZ/pol) Nachdem ein junger Mann am frühen Freitagmorgen bei einer Auseinandersetzung in Sulzbach schwer verletzt worden ist, hat die Kriminalpolizei Mosbach die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich ein 20-Jähriger geraume Zeit in einer Gaststätte in dem Billigheimer Teilort aufgehalten haben, wo er mit einem 37-Jährigen (ebenfalls dort zu Gast) offenbar in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung geriet. Im weiteren Verlauf dieses Streits habe dann der Ältere, so berichten das Polizeipräsidium Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Mosbach in einer gemeinsamen Presseerklärung weiter, dem 20-Jährigen mit einem abgebrochenen Flaschenhals in den Bauch gestochen.

Der Angegriffene trug schwere Verletzungen davon und musste daraufhin zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Angaben der Ärzte habe aber zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr für den 20-Jährigen bestanden.

"Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 37 Jahre alte Mann wieder auf freien Fuß gesetzt", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Ermittlungen der Polizei zu Tathergang und Hintergründen dauern an.