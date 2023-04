Marianne Kaerner ist in Heidelberg geboren, fühlte sie sich schon früh zur Kunst hingezogen. Kaerner lehrte an der Internationalen Gesamtschule in Heidelberg und widmete sich als Malerin schon in jungen Jahren und während ihrer Lehrtätigkeit der Kunst.

Überwiegend arbeitet sie mit Acryl, Gouache, Radierung und Kreide auf Papier oder Leinwand. 1990 erhielt sie den Prix Special de Jury Montmorency, Paris. Viele ihrer Arbeiten befinden sich im öffentlichen und privaten Besitz.

Die Künstlerin ist Mitglied im BBK Mannheim und BBK Heidelberg und bei vielen nationalen und internationalen Ausstellungen vertreten, unter anderem in der Galerie Melnikov in Heidelberg, bei der Kreiskulturwoche des Rhein-Neckar-Kreises, im Kongress-Palast in Evian am Genfer See, im Barbican Center in London und im Landesmuseum in Karlsruhe.

Mit ihrem Mann Walter Ebert hat Karner einen gemeinsamen Kunstraum in Neckargemünd, in dem sie täglich arbeitet und ein Atelier in Aspian/ Herault Frankreich.