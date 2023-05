Mannheim-Seckenheim. (pol/mare) Zwei Männer sind in Seckenheim derart in Streit geraten, dass die Polizei nicht nur eingreifen, sondern auch damit drohen musste, die Schusswaffe einzusetzen. Die Polizei veröffentlichte diese Mitteilung am 17. Mai; der Vorfall ereignete sich am 22. April 2023

Gegen 17 Uhr kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern vor einem Supermarkt am Busbahnhof in der Seckenheimer Hauptstraße.

Ein 43-Jähriger schlug dabei einem 45-Jährigen mit der Faust fast einen Zahn aus. Der 45-Jährige zog daraufhin ein Teppichmesser und griff den 43-Jährigen an. Dessen Jacke wurde dabei beschädigt.

Als die alarmierte Polizei eintraf, waren die Streithähne nicht mehr da, kamen aber wenig später zurück. Der 45-Jährige hatte das Messer immer noch in der Hand und lief auf die Polizisten zu.

Die Beamten drohten also, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, wodurch der 45-Jährige sich schließlich ergab und festgenommen werden konnte.

Ort des Geschehens

Er wurde auf dem Polizeirevier erkennungsdienstlich behandelt. Das Polizeirevier hat nun die Ermittlungen gegen die beiden Männer aufgenommen.