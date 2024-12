Mannheim. (pol/msc) Ein Autofahrer übersah am Dienstagmorgen einen 10-Jährigen und fuhr diesen an. Der Junge wurde dabei leicht verletzt, auch sein Fahrrad wurde beschädigt. Der Verursacher fuhr allerdings einfach davon, so die Polizei.

Gegen 7.10 Uhr fuhr der 10-Jährige an der Waldpforte über eine grüne Fußgängerampel, als er vom Auto erfasst wurde. Der Autofahrer soll gerade nach rechts in Richtung Waldstraße abgebogen sein.

Der Junge erlitt Prellungen an Arm, Rücken und Kopf. Der gesuchte Autofahrer wurde als circa 30 Jahre alter, schlanker Mann beschrieben. Er soll dunkelblonde, schulterlange Haare haben und alleine unterwegs gewesen sein. Er hat ein Mannheimer Kennzeichen. Hinweise auf ihn nimmt das Revier Mannheim-Sandhofen unter der Rufnummer 0621/777690 entgegen.