Infos:

Anreise: Mit dem Flugzeug vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nach Málaga, von dort etwa acht Kilometer mit dem Bus, mit der S-Bahn oder dem Taxi (ca. 20 Euro) ins Stadtzentrum.

Picasso-Sonderausstellungen: "The Ages of Pablo" im Geburtshaus "Museo Casa Natal" (21.6. bis 1.10.2023). "Picasso Sculptor: Matter and Body" mit Skulpturen (8.5. bis 10.9.2023) und "Das Echo Picassos" (3.10.2023 bis 24.3.2024) im Museo Picasso, Palacio de Buenavista.

Unterkunft: Hotel Trebol: Einzelzimmer, sieben Nächte, ca. 550 Euro. Bed & Breakfast mitten in der Altstadt in Fußnähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten; www.hoteltrebol.comRestaurant-Tipp: Restaurante Rompeolas: Fisch und Meeresfrüchte, gut und günstig, direkt am karibisch anmutenden Strand des alten Fischerviertels Pedregalejo; www.elrompeolasmalaga.com