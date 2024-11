Langenselbold (dpa/lhe) - Ein Schnellzug hat am Bahnhof in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) zwei Menschen erfasst und tödlich verletzt. Die beiden Männer im Alter von 19 und 23 Jahren wollten am Freitagabend offensichtlich einen Bus erreichen und überquerten dazu die Gleise, wie die Polizei mitteilte. Dabei hätten sie den heranfahrenden ICE übersehen. Die Männer wurden demnach erfasst und starben noch an der Unfallstelle.

Die Zugstrecke zwischen Hanau und Fulda wurde nach dem Unfall für rund drei Stunden gesperrt. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn kam es zu Verspätungen und Ausfällen.