Madeleine-Effekt: Der französische Schriftsteller Marcel Proust tunkt das Gebäck "Madeleine" in seinem Buch "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" in eine Tasse Tee. Der Geschmack erinnert ihn an seine Kindheit und löst ein Glücksgefühl in ihm aus. Dass Gerüche und Geschmäcker Emotionen in uns auslösen, nennt man daher den Madeleine-Effekt.