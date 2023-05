MUSEEN VOLLER AUTOS

Lamborghini-Werksmuseum: Via Modena, 12, Sant’Agata Bolognese, Bologna. Eintritt 18 Euro, Voranmeldung nötig. www.lamborghini.com/de-en/museum

Museo Ferruccio Lamborghini: S.P. Galliera n. 319 – 40050 Funo di Argelato. Eintritt 15 Euro. www.museolamborghini.com

Galleria Ferrari: Via Dino Ferrari, 43, 41053 Maranello. Eintritt: 22 Euro. www.ferrari.com/en-EN/museums/ferrari-maranello

Collezione Umberto Panini (CUP): Via Corletto Sud, 320, 41100 Modena. Besuche nur nach telefonischer oder schriftlicher Anmeldung. Eintritt frei.

Concorso in Piazza: 60 Jahre Lamborghini: Am 28. Mai kommen Hunderte Lamborghinis und ihre Fahrer auf der Piazza Maggiore in Bologna zu einer Party zusammen, bei der jeder die Luxus-Karossen bestaunen kann.