Lutz Spitzner zur Person

> Lutz Spitzner wurde am 17. November 1980 geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen ist er in Dresden. Seinen Schulabschluss hat er mit dem Abitur am Annen-Gymnasium in Dresden absolviert. Danach begann er eine Offiziersausbildung bei der Bundeswehr, sein aktueller Dienstrang ist Hauptmann der Reserve. Über die Offiziersausbildung hinaus belegte Lutz Spitzner einen Studiengang auf Lehramt an Gymnasien mit den Schwerpunkten Geschichte und Philosophie/Ethik sowie Archäologie. Anschließend arbeitete er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mannheim sowie darüber hinaus als freier Mitarbeiter bei den städtischen Museen in Worms. Bis zu seinem Amtsantritt als Bürgermeister war der 43-Jährige als Angestellter der Verwaltung der Universität Mannheim tätig. Lutz Spitzner ist Mitglied der SPD und im Ortsverein Neckarsteinach aktiv. Außerdem ist der Vater von drei Kindern Mitglied im Elternbeirat der Kita "Schatzinsel" und auch im Turnerbund Neckarsteinach engagiert er sich. lew