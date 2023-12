Von Fritz Quoos

Heidelberg. Jedes Jahr zum November-Beginn startet die Stadtredaktion der RNZ ihre traditionsreiche Weihnachtsaktion zugunsten bedürftiger Mitbürgerinnen und Mitbürger in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Nach dem Aufruf mit der Bitte um Spenden an Leserinnen und Leser, Firmen, Vereinigungen und Stiftungen folgt in der Vorweihnachtszeit eine tägliche Kolumne mit einem Sozialfall, mit der die Redaktion der Not ein Gesicht geben will. Die leicht anonymisierten Fälle kommen aus der täglichen Praxis der Sozial- sowie Kinder- und Jugendämter der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises und sollen als "Spitze des Eisbergs" zum Spenden animieren.

Empfänger der Spendenmittel sind überwiegend kinderreiche Familien mit geringem Einkommen, Alleinerziehende, alleinstehende und verarmte alte Menschen, die an Weihnachten etwas entlastet werden sollen. Verteilt werden die Mittel nach genauer Prüfung der Bedürftigkeit von den Sozialämtern der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises. Diese erhalten dafür jeweils die Hälfte des Spendenaufkommens; die andere Hälfte geht an die Ligen der Wohlfahrtsverbände in Heidelberg und im Kreis, die damit im Laufe des Jahres in akuten Notfällen rasch und unbürokratisch helfen können.

Seit Beginn der RNZ-Weihnachtsaktion in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts – inzwischen gibt es noch eine eigene für den Neckar-Odenwald-Kreis – hat sich diese Sozialaktion im öffentlichen Bewusstsein so fest verankert, dass sie als Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden kann. Unabhängig von wirtschaftlichen Krisen erfreut sie sich lebhafter Unterstützung aus der Bürgerschaft und konnte in den letzten Jahren ständig neue Rekordsummen erreichen.

2021 lag der Rekord bei rund 800.000 Euro. Insgesamt dürften der Aktion auch dank der Unterstützung durch die Sparkasse Heidelberg, die schon seit langem gedruckte Überweisungsträger als Beilage in der RNZ stiftet, bereits stattliche Millionenbeträge zugeflossen sein.

Besonderes Merkmal der Aktion ist, dass sich das Spendenaufkommen überwiegend aus kleinen und mittleren Beträgen und auch aus vielen privaten Initiativen rekrutiert, die von Firmenjubiläen über Benefizkonzerte und Dichterlesungen bis zu Geburtstagsfesten reichen, bei denen das Geld für Geschenke in den Spendentopf fließt. Ein gutes Beispiel zieht oft ein weiteres nach sich.

Wichtig ist den Akteuren der Weihnachtsaktion die Zusicherung von Stadt, Kreis und Wohlfahrtsverbänden, dass jeder Euro bei den Bedürftigen ankommt und nichts für Verwaltung hängenbleibt. Außerdem versichern alle Beteiligten, dass vor einer Mittelfreigabe jeweils alle staatlichen Töpfe ausgeschöpft sein müssen.

Spenden werden erbeten auf das Konto "RNZ-Weihnachtsaktion " bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE 2067 2500 2000 0000 1007, BIC: SOLADES1HDB.

Wer eine Banking-App nutzt, kann auch über den QR-Code spenden.

Bei Beträgen bis zu 300 Euro genügt dem Finanzamt der Kontoauszug; bei Beträgen ab 300 Euro gibt es zeitnah eine Spendenbescheinigung vom Kämmereiamt der Stadt Heidelberg. Dafür ist eine genaue Anschrift des Spenders erforderlich.