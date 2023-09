Leimen. (pol/make) Am Kurpfalz-Zentrum ist es am Montagabend zu Faustschlägen und Messerstichen unter Jugendlichen gekommen. Laut Polizeiangaben gab es um 22 Uhr eine Auseinandersetzung. Aus einer Gruppe von neun Personen soll ein Mann auf einen 15-Jährigen mit einem Messer losgegangen sein. Der 15-Jährige lief davon und bekam dabei von einer anderen Person aus der Gruppe einen Schlag ins Gesicht. Danach flüchtete die Gruppe.

Kurz danach kam es in der Nähe zu einem weiteren Vorfall: Ein anderer junger Mann stach einem 16-Jährigen zweimal mit einem Messer in den Oberschenkel. Der 16-Jährige schlug dem Messerstecher daraufhin mehrmals mit der Faust in Gesicht und versetzte ihm dann noch einen Tritt ins Gesicht. Der 16-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe der Taten sind bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Leimen ermittelt nun, ob die beiden Ereignisse im Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.