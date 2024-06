Infos:

Anreise: Für die rund 385 Kilometer von Heidelberg bis Elmen (in der Mitte des Lechtals) braucht man via A5, A8 und A7 gut vier Stunden. Mit dem Zug erreicht man das Lechtal über Stuttgart, Ulm und Reutte in etwa fünfeinhalb Stunden.

Übernachten: Das Lechquell Hotel Post in Steeg bietet als kleines, aber feines Vier-Sterne-Haus eine stimmige Kombination aus Komfort und Bodenständigkeit – und eine haubenprämierte Küche mit regional-nachhaltigem Schwerpunkt. Das Doppelzimmer kostet hier inklusive Halbpension ab 113 Euro/pro Person. www.poststeeg.at.

Aktivitäten: So naturnah sich das Lechtal gibt, so vielfältig sind die Optionen für Erlebnisse in der Natur. Auch für Schwindelfreie ein Erlebnis ist die 200 Meter lange Hängebrücke, die sich bei Holzgau rund 100 Meter über die Höhenbachschlucht spannt. Für Ruhesuchende lohnt sich ein Ausflug in die Auszeitdörfer, in einem davon wartet zudem das Huskyrudel der Bergschule Lechtal auf Abenteurer. Weiter unten verspricht selbiges auch eine Raftingtour auf dem Lech. Den erlebt man am authentischsten auf dem Lechweg. Neben dem 125 km langen Weitwanderweg gibt es seit 2022 auch den fast doppelt so langen Lechradweg. Ein Naturelebnis nach Kneipp’scher Gesundheitslehre bietet der Vitalweg in Holzgau, Panorama-Ausblicke gibt’s gratis dazu. Die Geschichte einer berühmten Lechtalerin lässt man im Sommer bei den Geierwally-Freilichtspielen in Elbigenalp lebendig werden.

Weitere Infos: www.lechtal.at